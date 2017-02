Papa a imprenditori: apritevi a comunione dei profitti

Città del Vaticano, 4 feb. (askanews) - Aprirsi fino alla "comunione dei profitti". E' quanto invita a fare Papa Francesco che si rivolge prima di tutto al mondo dell'imprenditoria ricordando che il denaro, se vissuto come fine ultimo, costituisce un "idolo" e che "quando il capitalismo fa della ricerca del profitto l'unico suo scopo, rischia di diventare una struttura idolatrica, una forma di culto". Francesco, ricevendo in udienza stamane in Vaticano i partecipanti all'Incontro "Economia di Comunione", promosso dal Movimento dei Focolari ha poi aggiunto che "la 'dea fortuna' - come lui stesso l'ha definita - è sempre più la nuova divinità di una certa finanza e di tutto quel sistema dell'azzardo che sta distruggendo milioni di famiglie del mondo, e che voi giustamente contrastate.

Un vero e proprio "culto idolatrico", secondo Francesco, che rappresenta nei fatti "un surrogato della vita eterna. I singoli prodotti (le auto, i telefoni...) invecchiano e si consumano, ma se ho il denaro o il credito - ha sottolineato - posso acquistarne immediatamente altri, illudendomi di vincere la morte".

"Il modo migliore e più concreto per non fare del denaro un idolo - ha insistito Francesco - è condividerlo con altri, soprattutto con i poveri, o per far studiare e lavorare i giovani, vincendo la tentazione idolatrica con la comunione. Quando condividete e donate i vostri profitti, state facendo un atto di alta spiritualità, dicendo con i fatti al denaro: tu non sei Dio".