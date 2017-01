Omicidio Varani, Foffo sarà processato con rito abbreviato

Fissate altre udienze per la discussione delle parti

Roma, 27 gen. (askanews) - Ci saranno di fatto due processi per l'omicidio di Luca Varani, ucciso il 4 marzo dello scorso anno al termine di un festino di alcool e droga in un appartamento della periferia orientale di Roma, nella zona del Collatino. I difensori di Manuel Foffo, il giovane proprietario dell'abitazione teatro del delitto, hanno chiesto in udienza preliminare il rito abbreviato. I legali dell'altro imputato, il pr Marco Prato, hanno scelto invece il rito ordinario.

Il giudice Nicola Di Grazia ha fissato due date per la discussione delle parti e accolto la costituzione di parte civile della famiglia di Varani e della sua fidanzata. Prato e Foffo devono rispondere di omicidio volontario aggravato da premeditazione, crudeltà e futili motivi.

Durante l'udienza l'avvocato Michele Andreano, difensore di Foffo, nel chiedere il rito alternativo, ha depositato una consulenza medica, con l'analisi tossicologica e psichiatrica, che attesta come la capacità di intendere e volere del suo assistito era al momento del fatto "grandemente scemata a causa dell'uso cronicizzato di alcol e droga".