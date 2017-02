Omicidio Varani, 30 anni per Foffo e processo per Prato

Roma, 21 feb. (askanews) - Trent'anni per Manuel Foffo e rinvio a giudizio per Marco Prato in relazione all'omicidio di Luca Varani. È la decisione, in rito abbreviato, del gup del Tribunale di Roma Nicola Di Grazia, su richiesta del pm Francesco Scavo.

Il processo a carico di Prato comincerà il 10 aprile davanti ai giudici della Prima sezione della Corte d'Assise di Roma.