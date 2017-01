Omicidio Meredith, non ci sarà revisione del processo a Guedé

Firenze, 10 gen. (askanews) - Non ci sarà alcun processo bis per la morte di Meredith Kercher. La Corte d'appello di Firenze ha dichiarato inammissible la richiesta di revisione presentata da Rudy Guedé, condannato a 16 anni per la morte della giovane avvenuta a Perugia la sera tra l'1 e il 2 novembre 2007.

Dopo che la Corte di Cassazione aveva sancito l'innocenza degli altri due indagati, Amanda Knox e Raffaele Sollecito, la vicenda giudiziaria del delitto di Perugia sembra davvero giunta all'epilogo. Guedé è stato condannato al pagamento delle spese processuali.