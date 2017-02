Napoli, auto pirata su presidio Lsu scuola: un morto e 2 feriti

Napoli, 2 feb. (askanews) - A Napoli una manifestazione autorizzata degli Lsu del comparto scuola finisce in tragedia con due persone ferite e un morto. I fatti in via Ponte dei Francesi, all'altezza dell'ufficio scolastico regionale, dove si stava svolgendo un presidio di appartenenti a una ditta di pulizia. Il traffico nella zona è impazzito e, all'improvviso, un'auto si è scagliata sui manifestanti. Due persone sono rimaste leggermente contuse mentre un terzo lavoratore ha prima tentato di inseguire la vettura, poi si è accasciato al suolo per un malore. Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio durante il trasporto presso il vicino ospedale Loreto Mare. I feriti non sono in gravi condizioni. In via Sant'Erasmo, nei pressi dell'ex provveditorato, resta un blocco stradale. La polizia è sulle tracce del pirata della strada.