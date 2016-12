Roma, 23 dic. (askanews) - Sui social network divampa la polemica dopo che il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha diramato i nomi dei due agenti che questa mattina, a Milano, hanno partecipato all'operazione in cui è rimasto ucciso Anis Amri, il presunto terrorista di Berlino.

"Grazie a Christian Movio e Luca Scatà, due giovani agenti che fanno onore a tutte le forze dell'ordine", ha scritto Gentiloni sul suo profilo Twitter, dopo che in una conferenza stampa a Palazzo Chigi aveva detto: "Una gratitudine speciale va al giovane agente Cristian Movio, rimasto ferito nell'operazione di Sesto San Giovanni, e al suo collega Luca Scatà: hanno mostrato coraggio e capacità professionali". In mattinata il Ministero dell'Interno aveva poi diffuso la fotografia dal letto d'ospedale di Movio, l'agente rimasto ferito nella sparatoria.

Ma la decisione a molti non è piaciuta, anzi si sono moltiplicati i commenti negativi e i post di polemica e indignazione per denunciare come la decisione di rendere note generalità e foto possa ora mettere a repentaglio la sicurezza dei due poliziotti. Qualcuno ha anche chiesto le dimissioni del premier e del ministro dell'Interno, Marco Minniti.

"Isis ringrazia Paolo Gentiloni per aver divulgato nome e cognome degli agenti. Cortesemente se può favorire l'indirizzo preciso...grazie"; "Sbagliato dire i loro nomi, adesso chi li proteggerà dalle eventuali ritorsioni che potrebbero ricevere?"; "Magari dai anche l'indirizzo di casa. Ma non era meglio l'anonimato in questo caso...inteligents"; "Signor Gentiloni si è dimenticato di divulgare l'indirizzo della famiglia degli agenti di Polizia e il numero di tel"; "Rivelare il nome degli agenti via twitter...bravo...lei è proprio un genio"; "Segnalo sommessamente che ha dimenticato di fornire l'indirizzo del domicilio": sono solo alcuni dei commenti postati sulla pagina Twitter di Gentiloni.