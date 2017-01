Minniti: piccoli numeri per ogni Cie, per totale 1500-1600 posti

Roma, 5 gen. (askanews) - Piccole strutture, controllate e trasparenti, un centinaio di migranti massimo, in ogni regione, tranne Molise e Valle D'Aosta, per un totale di 1500-1600 posti, u: si delinea così la proposta del ministro dell'Interno Marco Minniti per i nuovi Cie, centri di identificazione ed espulsione.

Oggi in conferenza stampa a Palazzo Chigi il ministro, che ha annunciato una proposta "organica e complessiva" sull'immigrazione che presenterà "come è giusto che sia" al Parlamento, ha chiarito alcuni punti: "E' difficile pensare a un respingimento immediato di un immigrato irregolare, non esistono procedure possibili, serve un rapporto con il Paese che deve accoglierlo e ha bisogno di tempo per identificazione e chiudere il processo; quindi la persona, viene lasciata senza controllo? O tenuta in un luogo dove se si passa ad un respingimento forzato lo si possa poi compiere. La legge lo chiama Cie, io non ho particolare affezione al nome ma la legge italiana li chiama ancora Cie". Ma - ha sottolineato - "la cosa che posso dire io è che non avranno nulla a che fare con quelli del passato, perché hanno un'altra finalità, non hanno a che fare con l'accoglienza, non c'entrano con chi arriva e chiede asilo, c'entrano con coloro che sono arrivati alla fine di quel percorso e l'esito non è stato positivo. E ne parleremo alla conferenza Stato-regioni già convocato per il 19 gennaio, ne discuteremo con i presidenti delle regioni, come è giusto che sia". "La mia idea - ha spiegato - è di parlare di piccoli numeri, non sovraccarricare i territori di questi centri, e quindi pensare che un Paese di 60 milioni di abitanti possa avere un numero sufficiente di posti senza arrivare a chissà quali cifre, l'idea è che si possa dire che ci debbano essere 1500-1600 posti, per per quanto riguarda queste strutture di prevenzione. E se mi si dice che in un paese di 60 milioni di persone non si riesce a gestire, francamente mi sembra difficile".