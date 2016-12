Roma, 30 dic. (askanews) - Il presunto attentatore di Berlino Anis Amri, ucciso a Sesto San Giovanni dalla polizia italiana, "da quando è venuto in Italia si è mosso in maniera solitaria". Lo ha riferito il ministro dell'Interno Marco Minniti, a margine della visita di oggi nelle zone terremotate di Norcia.

"Ci sono delle indagini in corso, che valuteremo, d'intesa con la magistratura che sta lavorando molto intensamente con le forze di polizia. Come si vede, e come si è visto in passato, nessun dettaglio viene trascurato: posso veramente garantirlo in piena coscienza a tutti gli italiani", ha concluso Minniti.

Durante l'incontro di fine anno per il bilancio dell'attività svolta dalle forze di polizia, il questore di Milano, Antonio de Iesu, ha spiegato che ad oggi "non abbiamo elementi per dire che Amri avesse collegamenti con Sesto San Giovanni o con Cinisello Balsamo".

Secondo de Iesu "anche rilevare che l'attentato terroristico parte da Cinisello", luogo da cui è partito il tir utilizzato per compiere l'attentato a Berlino, "e si chiude a Sesto San Giovanni è oggettivamente una suggestione, un caso". Il questore ha poi ribadito che a Sesto "c'è stato il controllo casuale di una persona sospetta, che era il terrorista. Il tir partiva da Cinisello Balsamo, ma non c'è alcun collegamento fra i due posti".