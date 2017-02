Marco Cappato: Fabo è morto alle 11.40

Roma, 27 feb. (askanews) - "Fabo è morto alle 11.40. Ha scelto di andarsene rispettando le regole di un Paese che non è il suo". Lo scrive su Twitter Marco Cappato, dell'associazione Luca Coscioni, che ha accompagnato Dj Fabo, Fabiano Antoniani, in Svizzara dove è stato ricoverato in una clinica per ricevere il suicidio assistito. Fabo, 39 anni, è diventato cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale avvenuto nel 2014.

Un ragazzo che amava la musica, che amava viaggiare (si era trasferito in India), che amava lo sport, le moto e l'avventura. E che ancora ama ricambiato la sua ragazza, Valeria. Da due anni e mezzo, come dice in un video, dove Valeria gli presta la voce, perché "io faccio molta fatica a parlare sono bloccato a letto immerso in una notte senza fine. Vorrei poter scegliere di morire senza soffrire"; e dopo numerosi appelli-video al parlamento, al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella - con uno sforzo estremo per far uscire la sua voce - perché sia approvata una legge che legalizzai l'eutanasia, è andato in Svizzera, dove oggi è morto.