Mafia Capitale, archiviati in 113: anche Zingaretti

Roma, 7 feb. (askanews) - "Elementi inidonei a sostenere l'accusa in giudizio". Con questa motivazione il gip del tribunale di Roma ha archiviato 113 posizioni in relazione all'inchiesta 'Mafia Capitale'. Tra gli indagati per cui nei mesi scorsi i pubblici ministeri avevano sollecitato la chiusura definitiva del caso ci sono politici, come il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, imprenditori e altri professionisti che erano stati tirati in ballo dopo le dichiarazioni di alcuni degli imputati principali.

Il giudice Flavia Costantini con un provvedimento motivato di 82 pagine spiega per ogni singolo fatto contestato che le ipotesi iniziali dell'accusa sono da ritenere "insufficienti". Gli unici che non hanno beneficiato della decisione del gip sono l'imprenditore Salvatore Forlenza e gli ex consiglieri comunali di centrosinistra Luca Giansanti e Alfredo Ferrari. Per alcuni imputati nel processo che è in svolgimento nell'aula bunker di Rebibbia, come Massimo Carminati, Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, sono caduti dei singoli episodi. Anche l'ex sindaco Gianni Alemanno, sotto processo per corruzione, oggi viene a definirsi con l'archiviazione l'accusa di aver partecipato ad una associazione a delinquere.

Nel lungo elenco pure quei soggetti da cui partì l'investigazione dei carabinieri del Ros, come l'ex terrorista nero Luigi Ciavardini od il sospetto mafioso Ernesto Diotallevi, il commercialista Marco Iannilli, il manager Fabrizio Franco Testa, l'ex delegato allo sport del Campidoglio, Alessandro Cochi; l'ex consigliere di centrodestra Paolo Pollak; Gennaro Mokbel, il gioielliere condannato in primo grado a 15 anni per la truffa a Fastweb e Tis.