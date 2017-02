Libero: Raggi "patata bollente". Pd Roma: squallido, solidarietà

Roma, 10 feb. (askanews) - "Patata bollente. La vita agrodolce della Raggi". Il titolo d'apertura (con un voluto doppio senso) del quotidiano Libero sta scatenando aspre polemiche in Campidoglio.

Tutti contro il giornale diretto da Vittorio Feltri, che in un editoriale accosta la vicenda tra Berlusconi e le olgettine a quella tra Raggi e l'ex capo segreteria Salvatore Romeo, del quale secondo l'assessore all'Urbanistica Paolo Berdini la sindaca di Roma sarebbe stata amante: "Si dà però il caso che Silvio pagava di tasca i propri vizietti, mentre Virginia detta Giulietta ha attinto ai soldi pubblici per triplicare lo stipendio a Romeo", scrive tra l'altro Feltri.

Nei confronti di Raggi sono arrivati subito messaggi di vicinanza e solidarietà bipartisan: "Da #Libero #squallida e #volgare aggressione sessista contro #Sindaca. #Solidarietà per @virginiaraggi. Disgusto per becero falso giornalismo", twitta il Pd capitolino; "Mi fa schifo il vile attacco misogino e sessista di #Libero contro @virginiaraggi a lei va tutta la mia solidarietà #stopsessismo'", scrive la capogruppo del Pd in Campidoglio Michela Di Biase; "Giornalismo spazzatura e offese si meritano condanna ferma e unanime. Oggi #iostoconVirginia #stopsessismo", aggiunge sempre su Twitter la consigliera dem dell'Assemblea Capitolina Valeria Baglio, che insieme alla consigliera Svetlana Celli aggiunge in una nota: "Stop a questo tipo di informazione. Condanniamo fermamente l'articolo sessista sulla prima pagina di oggi di Libero. Una pessima scelta editoriale che offende la sensibilità delle donne, della politica e dell'informazione tutta. La nostra solidarietà alla Sindaca Raggi, nei cui confronti la nostra critica politica non è mai stata tenera ma pur sempre nel rispetto, ma verso la quale nessuno deve usare toni e parole così volgari".