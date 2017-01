Latina, appalti truccati: 10 arresti tra cui sindaco di Sperlonga

Roma, 16 gen. (askanews) - Scoperto in provincia di Latina "un vero e proprio sistema corruttivo" per truccare appalti pubblici nel quale sono coinvolte società ed amministratori pubblici che riuscivano ad inquinare gare di piccole e medie dimensioni tentando, ed in alcuni casi riuscendovi, a predeterminare la scelta del contraente.

Con l'operazione "Tiberio" i carabinieri del comando provinciale di Latina hanno eseguito 10 arresti (4 in carcere e 6 ai domiciliari), emessi dal gip presso il Tribunale di Latina, nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo dei reati di corruzione ed associazione per delinquere finalizzata alla turbata libertà degli incanti. Tra gli arrestati ci sarebbe anche il sindaco di Sperlonga, ed ex presidente della Provincia di Latina, Armando Cusani.

Secondo gli inquirenti è stata messa in piedi un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di turbata libertà degli incanti ed alla corruzione, per pilotare le aggiudicazioni di varie gare di appalto: valorizzazione del complesso archeologico Villa Prato di Sperlonga per un importo di 700mila euro; ristrutturazione del Comune di Prossedi (Latina) per un importo di 230mila euro; affidamento del servizio di spazzamento delle strade extraurbane del Comune di Priverno (Latina) per un importo di circa 40mila euro; restauro dell'Istituto scolastico "Don Andrea Santoro" di Priverno per circa 35mila euro.