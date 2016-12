Il Papa a spasso a Roma in un negozio di ortopedia sanitaria

Città del Vaticano, 21 dic. (askanews) - Il Papa a spasso a Roma. E' accaduto ieri pomeriggio, a via del Gelsomino, a pochi passi dal Vaticano. Francesco è entrato in un negozio di ortopedia sanitaria probabilmente per comprare scarpe ortopediche. A pubblicare sui social media foto e video dell'evento passanti che si sono trovati nei paraggi in quel momento. Il Papa, nelle immagini, saluta e ringrazia le persone che lo circondano e benedice un crocefisso che gli mostra un inserviente con camice bianco.