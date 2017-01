Guerra su Napoli, De Magistris a Saviano: speculatore, lui: webete

Roma, 6 gen. (askanews) - Non solo schermaglie ma veri e propri affondi tra lo scrittore Roberto Saviano e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A distanza, a colpi di interviste e post su Fb, ma molto duri.

In un intervista alla Repubblica ieri Saviano - commentando la sparatoria in pieno centro a Napoli contro ambulanti rei di non voler pagare il pizzo, nella quale è rimasta ferita anche una bambina di 10 anni - ha puntato il dito contro una città dove nulla è cambiato e accusato con severità il sindaco Luigi de Magistris, "in carica da sei anni, ma parla come se si fosse appena insediato".

Oggi su Fb De Magistris risponde e non si risparmia, accusando lo scrittore, ché "più si spara, più cresce la tua impresa", e insinuando: "Vuoi vedere che ti stai costruendo un impero sulla pelle di Napoli e dei napoletani".

Saviano sceglie anche lui Fb per replicare, ed etichetta il sindaco come "populista", un "sindaco infastidito dalla realtà", perché "a lui non interessa la realtà, a lui interessa l'idea, quell'idea falsa di una città in rinascita", e anche "webete" quando taccia lo scrittore di pericolosità e avverte: "Quando le mistificazioni della sua amministrazione verranno al pettine, a pugnalarla saranno i tanti lacchè, più o meno pagati, dei quali si circonda per edulcorare la realtà, unico modo per evitare di affrontarla".