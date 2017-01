Roma, 24 gen. (askanews) - Dopo circa mezzora di incontro negli uffici del ministero resta la distanza tra l'Associazione nazionale magistrati e il governo. I rappresentanti dell'Anm al termine del faccia a faccia con il ministro Andrea Orlando non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

I motivi di confronto tra le parti sono noti e vanno dal riconoscimento delle istanze del personale amministrativo sino alla collocazione in pensione delle toghe con raggiunto limite di età per arrivare al tema dei trasferimenti. L'Anm nei giorni scorsi aveva indetto l'agitazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario prevista per giovedì prossimo. Allo stato la situazione resta invariata. A meno di ulteriori possibili sorprese dalla riunione di Giunta del "sindacato" delle toghe prevista per domani già da tempo.