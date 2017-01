Flavia Bustreo candidata a guida Oms: Italia ha molto da insegnare

Roma, 12 gen. (askanews) - Ha un curriculum di tutto rispetto ed è la prima italiana candidata alla Direzione Generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Flavia Bustreo, classe 1961 che ha illustrato oggi a Roma, nella sede dell'Istituto Superiore della Sanità, i cinque concetti chiave della sua visione dell'Oms: "equità, diritto alla salute, risposte efficaci alle emergenze sanitarie, evidenze scientifiche alla base di tutte le azioni dell'Organizzazione. E reti internazionali di collaborazione fra i Paesi". Al suo fianco, "orgoglioso di una candidatura che ha tutto il sostegno dell'Iss, ma soprattutto dell'intero Sistema Paese". Il il presidente dell'Iss, Walter Ricciardi.

"L'Italia ha molto da dire in tema di salute pubblica - ha spiegato Bustreo che all'Oms vanta già un'esperienza ventennale - è stata uno dei primi Paesi al mondo ad avere sancito in costituzione la garanzia del diritto alla salute, per tutti i cittadini senza distinzione. Il nostro, si distingue da sempre per uno dei migliori sistemi sanitari al mondo in tema di universalità dell'assistenza sanitaria. E abbiamo molto da insegnare - lo ha dimostrato di recente la gestione dei casi di Ebola - in termini di gestione ed efficacia del Ssn. La risposta efficace alle emergenze sanitarie - ha osservato - è in questo momento una delle debolezze dell'Oms".

"Siamo tra i Paesi con la più bassa mortalità materna al mondo - ha aggiunto - e il secondo paese, dopo il Giappone, con la più alta percentuale di over65: a dimostrazione della buona qualità della vita e della salute".

Bustreo è una dei sei candidati per l'Oms. Insieme a lei, aspiranti da Francia, Inghilterra, Ungheria, Etiopia, Pakistan. La prima cernita - con voto a scrutinio segreto del Consiglio esecutivo Oms - sarà effettuata il 25 gennaio prossimo e i candidati si ridurranno a 3. Poi, a maggio, a decidere il futuro nome alla guida dell'Organizzazione sarà una votazione a scrutinio segreto da parte di tutti Paesi aderenti all'Oms.