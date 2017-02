Droga, armi, bombe in palestra scuola nel Napoletano: 14 arresti

Napoli, 2 feb. (askanews) - Spaccio di stupefacenti, detenzione di ordigni esplosivi e di armi clandestine, incendi, ricettazione e favoreggiamento: sono i reati contestati, a vario titolo, a 14 persone arrestate dai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale procura che ha coordinato le indagini.

Nel corso delle investigazioni, è stato accertato il coinvolgimento di cinque indagati nella detenzione di 30 chili di hashish e di un ordigno esplosivo telecomandato nonché di due scooter rubati, il tutto rinvenuto nella palestra in disuso di un istituto scolastico della città oplontina. Individuati anche i responsabili di due incendi dolosi di autovetture perpetrati, a scopo intimidatorio, a Torre Annunziata e a Torre del Greco e stabilita la responsabilità di uno degli indagati per la detenzione di una pistola semiautomatica calibro 9. Nel corso delle indagini erano già state arrestate cinque persone per detenzione a fini di spaccio e documentati oltre 100 casi di spaccio, con il sequestro di 1,6 chili di marijuana e numerose dosi di cocaina.