Dj Fabo, Fanelli: Fine vita, troppe sfumature per legge univoca

Esperto in terapia del dolore e coautore della Legge 38 del 2010

Roma, 28 feb. (askanews) - "Spesso le notizie che riguardano l'eutanasia creano confusione, per questo occorre fare una distinzione quando si parla di suicidio assistito come il caso di Dj Fabo, differente dalla sospensione delle cure, richiesta dai famigliari di Eluana Englaro, dall'accanimento terapeutico e dall'eutanasia, l'iniezione, voluta da Piergiorgio Welby".

Lo dichiara il prof. Guido Fanelli, ordinario dell'Università degli Studi di Parma, esperto in terapia del dolore nonché coautore della Legge 38 del 2010 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore".

"Per questo nella marea della soggettività dei casi clinici - prosegue Fanelli -, l'oggettività che è insita nella elaborazione di una legge che ne disciplina la materia è poco applicabile, nonostante la dignità umana sia un bene supremo ed imprescindibile, sia in vita che in morte. Ed è questo che ci distingue."