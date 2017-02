Delitto Vasto, Orlando: non può essere scaricato su giurisdizione

Torino, 3 feb. (askanews) - "Va contrastato un crescente populismo che impatta sulla giustizia. Se no un atto inaccettabile come quello di Vasto viene scaricato su una giurisdizione, che ha tra l'altro tempi migliori della media nazionale ed europea". Così il ministro della giustizia, Andrea Orlando, intervenendo al congresso di Magistratura Indipendente in corso a Torino.