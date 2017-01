Davigo: il governo non può scegliere i giudici, non è consentito

Vulnus che non ha precedenti nella storia della Repubblica

Roma, 26 gen. (askanews) - "Il governo pensa di poter decidere chi deve fare il giudice ma questo non è consentito: i governi non possono scegliere i giudici". Lo ha detto il presidente dell'Anm, Piercamillo Davigo, durante la conferenza stampa dopo la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione, che l'associazione sindacale delle toghe ha disertato.

"Noi abbiamo cercato una soluzione che riportasse nell'ambito costituzionale quanto era accaduto. Quello che è accaduto non può essere accettato perché è un vulnus che non ha precedenti della storia della Repubblica nella indipendenza e autonomia della magistratura", ha aggiunto puntando l'attenzione sulla proroga delle pensioni per alcuni magistrati.