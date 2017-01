Cybercrime, Occhionero al gip: mai preso dati in modo illecito

Indagato per favoreggiamento anche un poliziotto

Roma, 11 gen. (askanews) - "Non abbiamo mai carpito dati nè svolto attività di spionaggio. Gli indirizzi mail sono pubblici. Non c'è evidenza di sottrazioni digitali illecite". E' quanto hanno detto Giulio e la sorella Francesca Maria Occhionero davanti al gip nel corso del l'interrogatorio di garanzia.

L'avvocato Stefano Parretta, difensore di Giulio Occhionero, prima di fare ingresso nel carcere di Regina Coeli, ha spiegato: "Ieri l'ho incontrato e oggi risponderà alle domande del gip, ha delle cose da chiarire. Questa storia è ancora tutta da scrivere, e al momento è tutto una ipotesi investigativa".

"Il mio assistito nega di aver fatto alcunché di illecito, aveva questi server all'estero per il suo lavoro, gli indirizzi che aveva sull'agenda sono indirizzi che possiamo avere tutti noi sul computer. Lui nega di aver fatto un'attività di spionaggio, i server all'estero li aveva per lavoro", ha continuato il penalista.

Nell'ambito dell'inchiesta sul cybercrime è indagato anche un poliziotto, accusato di favoreggiamento. L'agente, in particolare, avrebbe dato notizie utili all'ingegnere al centro della vicenda sul conto della stessa inchiesta giudiziaria. Come scrive il gip Maria Paola Tomaselli nell'ordinanza cautelare, "dall'attività di intercettazione emerge la sussistenza di una rete di contatti che consente agli Occhionero di acquisire informazioni riguardo il presente procedimento di cui Giulio, in particolare, voleva conoscere i particolari e influenzare l'esito".