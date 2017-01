Cybercrime, Giulio e Francesca Occhionero restano in carcere

Roma, 16 gen. (askanews) - Giulio e Francesca Maria Occhionero restano in carcere. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l'istanza per il ritorno in libertà dei due indagati nell'inchiesta su una presunta rete di cybercrime che era stata avanzata dai difensori, gli avvocati Stefano Parretta e Roberto Bottacchiari.

Per il giudice c'è il rischio di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Nei prossimi giorni i difensori depositeranno istanza al tribunale del Riesame.