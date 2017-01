Consultazione vaticana online dei giovani per Sinodo del 2018

Città del Vaticano, 13 gen. (askanews) - Già con il doppio sinodo del 2014-2015 Papa Francesco aveva introdotto una novità, la consultazione del "popolo di Dio" per conoscere cosa pensano i fedeli prima che sul tema scelto, la famiglia, in Vaticano si radunassero vescovi di tutto il mondo. In alcuni paesi le diocesi fecero circolare il questionario di più, in altri di meno. Ora, in vista del Sinodo sui giovani del 2018, la decisione è perfezionata. E, come spiega il documento di preparaizone dell'assemblea pubblicata oggi, ad un primo questionario che viene indirizzato ai ragazzi di tutto il mondo, il Vaticano annuncia che promuoverà un secondo questionario contattando i ragazzi direttamente via web.

A conclusione del testo, che confluirà poi nel documento di lavoro del Sinodo (Instrumentum laboris), viene infatti pubblicato il primo questionario di quindici domande rivolte ai giovani ai quali seguono gruppi di tre ulteriori questioni per ogni continente. Ma, specifica il testo, seguirà una seconda "consultazione di tutti i giovani attraverso un sito Internet, con un questionario sulle loro aspettative e la loro vita".

Obiettivo del Sinodo, ribadisce il documento, individuare "come accompagnare i giovani a riconoscere e accogliere la chiamata all'amore e alla vita in pienezza, e anche di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la Buona Notizia".