Civiltà cattolica: tutelare il lavoro degno nell'era industria 4.0

Città del Vaticano, 23 feb. (askanews) - "Come in tutti i cambiamenti epocali, anche al tempo dell'Industria 4.0 è compito della cultura e delle forze sociali trovare forme di tutela efficaci per il 'lavoro degno', che è difeso dal Magistero della Chiesa e affermato nella Costituzione". Lo scrive padre Francesco Occhetta sull'ultimo numero della Civiltà cattolica, quindicinale dei gesuiti stampato con l'imprimatur della Segreteria di Stato vaticana.

Negli ultimi anni, spiega il gesuita, il mondo del lavoro è cambiato così in fretta da rivoluzionare stili di vita e modelli etici, portatori di grandi domande di fondo. La quarta rivoluzione industriale, definita Industry 4.0, riguarda gli sviluppi dell'intelligenza artificiale e il digitale. Una rivoluzione che riguarda la stessa definizione di "lavoro" e di "lavoratore": sul piano culturale è ormai necessario distinguere il worker, il lavoratore tout court, dall'employee (dipendente), il lavoratore subordinato.

