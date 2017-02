Caso Marra, Pignatone: da Procura Roma nessuna notizia secretata

Roma, 14 feb. (askanews) - "Come ovvio la procura di Roma non ha dato alcuna notizia coperta da segreto investigativo". E' la precisazione del procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, in riferimento a un'interrogazione parlamentare presentata dal vicepresidente Fi del Senato Maurizio Gasparri, circa un presunto "traffico di notizie riservate" tra la sindaca di Roma Virginia Raggi e la Procura sul caso Marra.

"La Procura - aggiunge Pignatone in una nota - ha comunicato nel corso del tempo al Comune di Roma Capitale, su richiesta del commissario straordinario, prefetto Tronca, e del sindaco, Raggi, come anche ad altri enti pubblici su loro richiesta, informazioni su atti e procedimenti non coperti da segreto investigativo ai sensi dell'articolo 116 cpp".

"In particolare per quanto riguarda Raffaele Marra, in risposta a una richiesta in data 5 agosto 2016, è stato comunicato in data 12 agosto 2016 che nei confronti di Marra non vi erano iscrizioni suscettibili di comunicazioni, formula espressamente prevista dall'art 116 bis Disp. Att. cpp. e che comprende sia il caso che non vi siano procedimenti pendenti, sia che risultino procedimenti coperti da segreto investigativo".