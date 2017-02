Campidoglio, atteso per domani interrogatorio Romeo

Roma, 7 feb. (askanews) - E' atteso per domani negli uffici della Procura di Roma l'interrogatorio di Salvatore Romeo, tirato in ballo nell'ambito dell'inchiesta sulle nomine al Campidoglio. A piazzale Clodio non si esclude nemmeno che l'atto istruttorio possa avvenire anche dopodomani. Romeo deve rispondere di abuso relativamente alla sua nomina che lo ha portato a diventare capo della segreteria politica della sindaca Virginia Raggi. All'indice c'è la delibera di giunta del 9 agosto scorso che determinò la nomina e contro la quale già l'ex capo di gabinetto Carla Raineri, che poi si dimise, e sottolineò quel che non andava con un esposto.

"Illustrai al sindaco - si spiega nel documento - che doveva ritenersi impossibile per un dipendente assunto a tempo indeterminato ricorrere all'istituto della aspettativa per poi essere assunto dal medesimo ente con contratto a tempo determinato e la invitai a revocare la delibera. Rappresentai anche che un siffatto comportamento avrebbe potuto configurare una ipotesi di abuso d'ufficio laddove un tale meccanismo fosse stato posso in essere allo scopo di attribuire al dipendente un vantaggio economico altrimenti non conseguibile".

Raineri rappresenta anche che la posizione di Romeo "era stata inserita all'interno di una più vasta delibera contenente altre due posizioni di collaboratori e l'emolumento non era esplicitato nel quantum, ma determinato con un rinvio a categorie contrattuali di non immediata percezione".