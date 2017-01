Boschi in fiamme sulle alture di Genova, sfollati e strade chiuse

Genova, 17 gen. (askanews) - Il fuoco fa paura a Genova: due grossi incendi boschivi divampati sulle alture del levante e del ponente della città hanno costretto i vigili del fuoco ad evacuare decine e decine di persone dalle proprie abitazioni tra la serata di ieri e le prime ore della mattina.

Disagi anche sulle autostrade invase dal denso fumo sprigionato dai roghi. La A12, chiusa per diverse ore in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco, è stata riaperta questa mattina intorno alle 7 e 30. La A10 resta invece chiusa tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure e tra Genova Aeroporto e Genova Voltri in direzione Savona.

La situazione più critica al momento si sta vivendo nel quartiere di Pegli: sono circa 250 le persone sfollate dalle proprie abitazioni minacciate dalle fiamme sulle alture del popoloso quartiere.

Le fiamme, alimentate dal forte vento di tramontana, si sono avvicinate pericolosamente ad alcune palazzine in via Salgari, via Vespucci e viale alla Pineta. Le scuole Mazzini, Alessi e la scuola dell'infanzia "Le Pratoline" sono state chiuse a titolo precauzionale. Sul posto stanno operando decine di vigili del fuoco con l'ausilio di due Canadair e numerosi volontari della Protezione Civile.

L'emergenza è invece rientrata nel quartiere di Nervi, dove per tutta la notte un violento rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco, che hanno dovuto anche allontanare temporaneamente alcune famiglie dalle proprie abitazioni. Nella zona sono ora in corso le operazioni di bonifica.

"La situazione - ha spiegato ad Askanews il presidente del Municipio Ponente, Mauro Avvenente - è critica. Si spegne un focolaio e se ne accende un altro. In Val Varenna le fiamme stanno minacciando alcune abitazioni. In viale alla Pineta invece alcune delle famiglie sfollate stanno già tornando nelle proprie case".