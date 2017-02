Blitz contro clan Casalesi: arrestate due figlie e nuora boss

Napoli, 2 feb. (askanews) - Nel blitz interforze di Dia, polizia, carabinieri e Guardia di finanza contro il clan dei Casalesi-fazione Bidognetti, che ha portato a 31 ordinanze di custodia cautelare su mandato della Dda di Napoli, sono finite anche le due figlie e la nuora di Francesco Bidognetti, storico boss del clan dei Casalesi noto come "Cicciotto 'e mezzanotte". Le due figlie di Bidognetti, la 35enne Katia e Teresa di 27 anni, sono rispettivamente in carcere e ai domiciliari perché in attesa di un bambino. Misura restrittiva in cella per la nuora del capoclan, moglie del secondogenito. Le donne erano tutte incensurate ma, secondo quanto emerso dalle indagini, ricoprivano un ruolo di vertice all'interno dell'organizzazione criminale.

I reati contestati, a vario titolo, sono: associazione per delinquere di tipo mafioso, ricettazione ed estorsione aggravati dal metodo mafioso e per aver commesso i reati per favorire il clan dei Casalesi. Una misura cautelare è stata notificata nel carcere di L'Aquila anche allo stesso Francesco Bidognetti, rinchiuso al 41bis. Arrestato pure Vincenzo Bidognetti, non imparentato con il boss, ma l'unico autorizzato ad avere rapporti con le donne del clan facendo da tramite con gli affiliati.