Berlino, Papa: follia omicida del terrorismo non trovi più spazio

Roma, 20 dic. (askanews) - "La follia omicida del terrorismo non trovi più spazio nel nostro mondo": è un appello-impegno quello che il Papa affida ad un telegramma di cordoglio per le vittime dell'attentato che ha colpito la folla in un mercatino natalizio a Berlino. Nel telegramma, inviato a nome del Santo Padre a monsignor Heiner Koch, arcivescovo di Berlino, dal cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, Papa Francesco esprime la sua "compassione" e vicinanza ai familiari della vittime e ringrazia anche "i servizi di soccorso e sicurezza per il loro impegno fattivo".

"Con profonda commozione - si legge nel telegramma - il Santo Padre Francesco è venuto a conoscenza del terribile atto di violenza avvenuto a Berlino, nel quale, oltre a un numero considerevole di feriti, molte persone hanno trovato la morte". "Sua Santità - prosegue il messaggio - manifesta la propria partecipazione al lutto dei familiari esprimendo la propria compassione e assicurando la sua vicinanza al loro dolore. Nella preghiera affida i defunti alla misericordia di Dio supplicandolo anche per la guarigione dei feriti. Il Santo Padre ringrazia inoltre i servizi di soccorso e di sicurezza per il loro impegno fattivo". E "Papa Francesco si unisce a tutti gli uomini di buona volontà che s'impegnano affinché la follia omicida del terrorismo non trovi più spazio nel nostro mondo. In tal senso, Sua Santità implora da Dio Padre misericordioso la consolazione, la protezione e la confortatrice benedizione".