Bagnasco: Europa ritrovi la sua anima o farà fatica a camminare

Città del Vaticano, 9 feb. (askanews) - Stare insieme, fare rete e "utilizzare al meglio le opportunità economico-finanziarie che dà l'Europa". E' l'invito che il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei e del Consiglio delle Conferenze episcopali europee (Ccee), ha rivolto oggi "alla gente, e ai giovani in particolare", parlando a margine del convegno delle Chiese del Sud in corso a Napoli.

"Ogni anno - ha ricordato Bagnasco - l'Italia deve restituire più di 4 miliardi all'Europa che non sono stati impiegati per progetti per i quali sono a disposizione. Questa è una mancanza da parte nostra".

Interrogato sulle radici crisiane, il porporato, riferisce il Sir (Servizio informazione religiosa) della Cei ha poi aggiunto che "l'Europa o ritrova la propria anima, che non è quella dell'economia e della finanza, ma dei valori spirituali che hanno origine nel Vangelo, oppure farà sempre più fatica a camminare. Come Chiesa crediamo all'Unione europea e vogliamo portare il nostro contributo, ma ci dev'essere una serenità di approccio, senza paure: l'Europa - ha concluso - non deve aver paura del cristianesimo in generale e della Chiesa in particolare".