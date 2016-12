Appalti Consip, Lotti respinge accuse: "Non sapevo dell'indagine"

Roma, 27 dic. (askanews) - E' durato circa un'ora e mezza l'interrogatorio dei pm della Procura di Roma al ministro dello Sport Luca Lotti. L'ex sottosegretario del governo Renzi è stato ascoltato nel pomeriggio dagli inquirenti, in un luogo riservato, in seguito alla sua richiesta di essere sentito circa un suo presunto coinvolgimento - come riportato nei giorni scorsi da "il Fatto quotidiano" - in un'indagine per una fuga di notizie in un'inchiesta della procura di Napoli sugli appalti Consip.

Secondo il quotidiano, l'ex sottosegretario del governo Renzi sarebbe indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto d'ufficio.

A quanto si apprende davanti i pm Lotti ha respinto tutte le accuse negando ogni coinvolgimento: "Non capisco perchè qualcuno mi attribuisca questa cosa", ha detto ai pm, spiegando che non era a conoscenza dell'indagine della Procura di Napoli e quindi non ne avrebbe potuto riferire dettagli.

Quanto ai rapporti con l'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni, Lotti ha spiegato di averlo visto due volte nell'ultimo anno e comunque di non frequentarlo.