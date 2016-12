Roma, 23 dic. (askanews) - Due caccia Eurofighter F2000 dell'Aeronautica Militare, in servizio di allarme sul territorio nazionale, si sono alzati in volo oggi alle 11.15 locali dalla base aerea di Gioia del Colle, sede del 36° Stormo Caccia, per verificare l'eventuale minaccia costituita dal velivolo civile A320 della Afriqiyah Airways dirottato in volo e atterrato a Malta.

Giunti nell'area interessata, i caccia hanno vigilato l'aerea di confine nazionale a difesa dello spazio areo. Per estendere l'autonomia dei due velivoli, è stato inviato nell'aerea di operazioni un KC767 dall'aeroporto di Pratica di Mare che ha eseguito il rifornimento in volo. A termine della missione, i due Eurofighter sono atterrati nell'aeroporto di Trapani e in seguito rientrati in base.

L'ordine di decollo immediato - in gergo tecnico "scramble" - era stato dato dall'AOC (Air Operation Center) del Comando Operazioni Aeree (COA) di Poggio Renatico, ente responsabile della Difesa Aerea nazionale, in coordinamento con gli enti NATO deputati alla sorveglianza dello spazio aereo del sud Europa.