Abruzzo, dieci condanne per la discarica Montedison di Bussi

L'Aquila, 17 feb. (askanews) - La Corte d'Assise d'Appello dell'Aquila ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di dieci persone imputate nel Processo in merito alla mega discarica dei veleni della Montedison di Bussi sul Tirino nel pescarese. Avvelenamento colposo delle acque è il reato individuato con una decisione che ribalta la prima sentenza di due anni fa della Corte d'Assise di Chieti. Quanto al reato di disastro colposo la Corte, nel riconoscere le aggravanti nei confronti di alcuni imputati, ha di fatto interrotto la prescrizione del reato: sia l'avvelenamento delle acque sia il disastro ambientale vengono riqualificati in fatti di colpa.

"Il trascorrere del tempo - commenta il Wwf Abruzzo - conduce alla prescrizione il reato di avvelenamento ma non quello del disastro ambientale che viene affermato anche in termini di responsabilità penale per 10 degli imputati condannati a pene, condonate, variabili tra i 2 e i 3 anni. L'affermazione di responsabilità ha portato anche alla condanna al risarcimento del danno da quantificare in separata sede nonché alla condanna a varie provvisionali per oltre tre milioni di euro, che vanno da un milione di euro in favore dell'ATO, a 500mila euro in favore della Regione Abruzzo, a 200mila euro in favore di tutti i Comuni, a 10mila euro in favore del WWF Italia e di Legambiente, a 5mila euro in favore delle restanti associazioni ambientaliste che si erano costituite parte civile".

Appena dopo la lettura del dispositivo della sentenza, l'avv. Tommaso Navarra, che ha rappresentato il Wwf in questa lunghissima vicenda giudiziaria, ha dichiarato: "Dopo due anni di lavoro e di assoluta fiducia nella giustizia oggi possiamo dire che anche i reati ambientali possono trovare un giusto accertamento di verità. Un ringraziamento particolare va ai nostri associati che negli anni hanno saputo credere in questo percorso giudiziario tanto tribolato quanto importante".

Mpd