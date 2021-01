Venerdì 15 gennaio 2021 - 12:40

Dopo la Lombardia anche il Tar dell’Emilia-Romagna boccia la Dad al 100%

"Non può comprimere in maniera eccessiva il diritto degli adolescenti"

Bologna, 15 gen. (askanews) – La Regione guidata da Stefano Bonaccini non può “comprimere in maniera eccessiva il diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola” e attraverso le sue ordinanze, seppur con l’intento di limitare il diffondersi del contagio da Covid-19 “non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi costituzionalmente protetti”, ciò quello dell’istruzione, dell’apprendimento e della socializzazione dei ragazzi. Con queste motivazioni il Tar dell’Emilia-Romagna ha bocciato l’ordinanza dell’8 gennaio scorso che ha imposto la didattica a distanza al 100% fino al 25 gennaio.

No alla Dad nelle scuole secondarie anche dal tar della Lombardia che nei giorni scorsi ha accolto il ricorso presentato dal comitato dei genitori “A scuola!” contro l’ordinananza dell’amministrazione regionale che l’8 gennaio aveva disposto la Dad al 100% in tutte le scuole secondarie presenti sul territorio regionale.

I giudici amministrativi lombardi hanno bocciato un’ordinanza che, “per contenere gli assembramenti adotta misure incidenti sulla didattica in presenza, rispetto alla quale non evidenzia alcun peculiare pericolo di diffusione epidemiologica”. Secondo il Tar, infatti, “il pericolo che l’ordinanza vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sè e per sè considerata, ma al rischio di assembramenti correlati agli spostamenti degli studenti”.

