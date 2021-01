Venerdì 15 gennaio 2021 - 11:20

Da domani in vigore il nuovo Dpcm, cosa cambia

La stretta fino al 5 marzo

Roma, 15 gen. (askanews) – Confermato “il modello per aree con colori differenziati” giallo, arancione e rosso per le Regioni con una nuova ‘zona bianca’ per le Regioni “con incidenza sotto i 50 casi ogni 100 mila abitanti e un indice Rt inferiore a 1”. Ma quasi tutta Italia sarà in zona arancione col il divieto di spostarsi tra le regioni fino al 15 febbraio, e con Lombardia e Sicilia che da domenica potrebbero essere le le prime zone rosse del 2021. Entrerà in vigore nelle prossime ore – e durerà fino al 5 marzo – la nuova stretta per fronteggiare l’emergenza coronavirus, approvata col nuovo Dpcm di mercoledì scorso.

Nessun passo indietro, con il rinnovo di tutte le misure già in vigore a partire dal coprifuoco dalle 22 alle 5, le scuole superiori in didattica a distanza al 50% da lunedì e l’inasprimento delle soglie per accedere alle zone con restrizioni, introdotte con il decreto approvato mercoledì.Limitazioni all’asporto dei bar dalle 18 e impianti da sci chiusi fino al 15 febbraio, restano off limits palestre e piscine. Riaprono invece i musei, nei giorni feriali, “come luogo simbolico della cultura del paese”.

Fino al 5 marzo, sarà in vigore la regola che consente una sola volta al giorno ad un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) di andare a trovare parenti o amici nella regione, se questa è in zona gialla, o nel comune se è in zona arancione o rossa. E sempre fino al 5 marzo sarà possibile spostarsi nelle regioni arancioni dai comuni con una popolazione non superiore ai 5mila abitanti, per una distanza non superiore ai 30 km e mai verso i capoluoghi di provincia.

