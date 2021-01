Mercoledì 13 gennaio 2021 - 13:49

Nuova piattaforma logistica per il Mercato Agroalimentare di Milano

Concesso diritto di superficie a Prologis per realizzarla

Milano, 13 gen. (askanews) – Il mercato agroalimentare all’ingrosso di Milano sarà dotato di una nuova piattaforma logistica di 12.000 metri quadrati. La realizzerà la società Prologis che ha ottenuto da Sogemi, a seguito di una gara, il diritto di superficie su un’area complessiva di 25.780 metri quadrati, non lontana dal centro della città.

La nuova piattaforma rientra nel più ampio progetto “Foody 2025” finalizzato al completo rinnovamento del Mercato Agroalimentare di Milano. In tal senso, fa sapere il gestore in una nota, i lavori avanzano come da programma: il cantiere nell’area dell’attuale Mercato Ortofrutticolo è operativo e a dicembre sono state completate le opere di demolizione delle tettoie dove sorgerà la Piattaforma Logistica Ortofrutta, che sarà realizzata entro la fine del 2021.

L’obiettivo è trasformare il Mercato Agroalimentare di Milano nel più importante snodo italiano e prevede in una prima fase un investimento di 100 milioni di euro per realizzare il nuovo mercato ortofrutticolo da completarsi entro il 2023 e una seconda fase per la realizzazione di strutture logistiche produttive e terziarie di supporto all’area mercatale.

“Il rafforzamento delle infrastrutture di logistica di supporto ai Mercati Ortofrutticolo, Ittico, Carni e Fiori – commenta Cesare Ferrero, Presidente Sogemi – rappresenta una opportunità straordinaria per incrementare la centralità di Foody nel sistema distributivo e commerciale di Milano e della Lombardia”.

“Siamo ansiosi di avviare al più presto un nuovo progetto di rigenerazione urbana per ridare vita ad un angolo dimenticato del Mercato Agroalimentare – aggiunge Davide Rosina, Direttore di Prologis – e dimostrare l’importanza della city logistics quando questa è localizzata strategicamente all’interno della cerchia della tangenziale di Milano”.