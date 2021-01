Martedì 12 gennaio 2021 - 12:02

Papa: priorità investire risorse nella cura delle persone malate

"Pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari"

Roma, 12 gen. (askanews) – “Investire risorse nella cura e nell’assistenza delle persone malate è una priorità legata al principio che la salute è un bene comune primario”. Così Papa Francesco nel messaggio in occasione della XXIX Giornata Mondiale del Malato, che come di consueto ricorre l’11 febbraio, memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Lourdes.

“L’attuale pandemia ha fatto emergere tante inadeguatezze dei sistemi sanitari e carenze nell’assistenza alle persone malate. Agli anziani, ai più deboli e vulnerabili non sempre è garantito l’accesso alle cure, e non sempre lo è in maniera equa. Questo dipende dalle scelte politiche, dal modo di amministrare le risorse e dall’impegno di coloro che rivestono ruoli di responsabilità”, ha sottolineato il Santo Padre.