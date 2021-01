Martedì 12 gennaio 2021 - 17:27

Oggi in Italia 14.242 nuovi casi e 616 morti. Crescono i ricoveri

Sono 19.565 le persone guarite nelle ultime 24 ore

Roma, 12 gen. (askanews) – Sono 14.242 i nuovi casi e 616 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Nelle stesse ore sono 19.565 le persone guarite. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute Iss. Nelle ultime 24 ore in Italia sono 731.539 le persone vaccinate in totale.

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati processati 141.641 tamponi, 49.985 più di ieri. Sale così a 28.124.690 il numero complessivo dei tamponi molecolari effettuati in Italia da inizio pandemia Covid-19. Complessivamente sono state testate 15.518.345 persone.

Sempre secodo il bollettino, sono 23.712 (109 più di ieri) le persone ricoverate con sintomi Covid-19 negli ospedali italiani. Sono 2636, 6 meno di ieri, le persone ricoverate nelle terapie intensive. Nelle ultime 24 ore sono entrate in intensiva 196 persone, ieri 168. In isolamento domiciliare sono oggi 543.692, 6042 meno di ieri. Complessivamente oggi in Italia sono positive 570.040 persone, 5.939 meno di ieri.

