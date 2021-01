Lunedì 11 gennaio 2021 - 15:25

Al via la campagna food and travel Montepulciano Amore Mio

Tour enogastronomici ed escursioni outdoor fino al 15 dicembre

Roma, 11 gen. (askanews) – Un soggiorno, da godere da ora e fino al 15 dicembre prossimo, per scoprire Montepulciano e la Valdichiana senese tra uliveti, vigneti e borghi medievali. Con la campagna “Montepulciano Amore Mio” il Comune di Montepulciano vuole invitare i turisti a scoprire la bellezza del patrimonio artistico e culturale di Montepulciano con i suoi sapori e colori più autentici.

“Montepulciano Amore Mio” ricorda il fermento culturale ed economico che ha segnato la nascita dei principali eventi della cittadina negli anni ’70, come l’omonima mostra d’arte contemporanea. La vivacità culturale di quel decennio ha portato Montepulciano, centro rinascimentale sulle colline che dominano la Val d’Orcia e la Val di Chiana, a essere una realtà di riferimento per l’offerta culturale e per la qualità della vita in Toscana. Con i voucher aperti “Amore Mio”, proposti da Valdichiana Living, l’idea è che Montepulciano diventi anche un “amore tutto vostro”, scegliendo tra tre pacchetti: una vacanza da sogno nella perla del ‘500, un week-end gourmet in Toscana e alla scoperta della città del Vino Nobile, che fu la prima DOCG d’Italia.

Si può regalare una tre giorni che unisce la bellezza del paesaggio alla delizia per il palato. Oppure scegliere due giorni e una notte per scoprire la città del Vino Nobile di Montepulciano DOCG e concedersi un pomeriggio gourmet nel centro storico. La terza proposta è una due giorni con pernottamento per degustare il pregiato Vino Nobile di Montepulciano DOCG nelle suggestive cantine monumentali.