Domenica 10 gennaio 2021 - 09:31

Coronavirus, sono 583.050 i vaccini somministrati finora

Campania prima con l'89% delle dosi, seguita dal Veneto con l'81,8%

Roma, 10 gen. (askanews) – Sono 583.050 le dosi di vaccino per il Covid-19 somministrate finora in Italia, pari al 63,5% del totale distribuito nelle regioni (918.450): è quanto si legge nel report pubblicato sul sito del commissario per l’emergenza Covid, aggiornato a ieri sera.

I vaccinati sono 360.735 donne e 222.315 uomini, suddivisi tra 473.151 operatori sanitari, 71.620 unità di personale non sanitario e 38.279 ospiti di strutture residenziali. La Campania è la regione che ha somministrato più dosi, pari all’89,5% del quantitativo ricevuto, seguita dal Veneto con il 81,8%, dalla Toscana con il 79,9%, e dall’Umbria con il 78,4%.

