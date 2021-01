Sabato 9 gennaio 2021 - 00:16

Vaccini, superate le 500mila somministrazioni in Italia

Palazzo Chigi: 501.683 dosi, la grande maggioranza per sanitari

Milano, 9 gen. (askanews) – Hanno superato il mezzo milione le sommistrazioni di vaccino per il Covid-19 in Italia, per la precisione 501.683 dosi sono state già inoculate 310.465 donne e 191.218 uomini. Sono questi i dati diffusi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri riferiti al periodo 27 dicembre – 8 gennaio, giornata nella quale sono state somministrate oltre 83mila dosi, secondo dato più alto dell’intera campagna vaccinale condotta sinora.

Destinatari dei vaccini nella grande maggioranza sono stati gli operatori sanitari e sociosanitari (oltre 414mila), mentre circa 55mila sono stati riservati a “personale non sanitario” e più di 30mila a ospiti di strutture residenziali.

Le fasce d’età c0n il maggior numero di vaccini effettuate sono 50-59 (143.085), 40-49 (109.726) e 30-39 (85.360).