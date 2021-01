Martedì 5 gennaio 2021 - 07:46

“Variante inglese più infettiva anche tra gli under 18”

Lo dice il pediatra Alberto Villani

Roma, 5 gen. (askanews) – “La variante inglese sembrerebbe più infettiva anche tra gli under 18, ma per i dati disponibili non più grave”. Lo dice in una intervista alla “Stampa” Alberto Villani, primario di pediatria al Bambin Gesù di Roma e membro del Comitato tecnico scientifico.

Riguardo ai vaccini anti-Covid ai bambini Villani afferma: “Non sono una priorità, ma quando sarà il loro turno sarà bene vaccinarli”.

