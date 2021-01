Martedì 5 gennaio 2021 - 18:07

“Dal 7 gennaio 5 milioni di studenti tornano a scuola” (Azzolina)

"Questa data è confermata"

Roma, 5 gen. (askanews) – “Diamo un messaggio di chiarezza alle famiglie, agli studenti e al personale scolastico”, premette la la ministra dell’istruzione Lucia Azzolina, intervenuta a Rai News dopo il Cdm che ha cambiato il calendario dei rientri, e sottolinea: “Il 7 gennaio si ritorna a scuola, questa data è confermata ed è una data che si porta dietro un enorme lavoro che il governo ha fatto insieme anche ai prefetti e a tutti gli attori coinvolti”; quindi il 7 gennaio “tornano in classe 5 milioni di studenti del primo ciclo, sono gli stessi che hanno frequentato le scuole nelle ultime settimane, anche nel pieno della seconda ondata della pandemia”.

“Invece – ha proseguito la ministra – l’11 di gennaio il governo ha autorizzato l’ingresso nelle scuole anche per gli studenti delle superiori, delle scuole secondarie di secondo grado, che potranno rientrare in una percentuale pari al 50%”. Quindi rientrano a scuola in presenza “il 7 gennaio tutto il primo ciclo e dall’11 anche gli studenti delle scuole superiori, a partire dal 50%”.

