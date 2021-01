Lunedì 4 gennaio 2021 - 15:03

In Veneto e Fvg superiori chiuse tutto il mese. In Campania riapriranno il 25

Sulla riapertura delle scuole le Regioni vanno in ordine sparso

Roma, 4 gen. (askanews) – Il Veneto e il Friuli Venezia Giulia hanno prorogato la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio e procrastinato l’adozione della didattica a distanza, mentre la Campania ha deciso di riaprire a poco a poco dall’11 gennaio iniziando dalle scuole dell’infanzia e delle prime due classi della primaria.

“Ho firmato un’ordinanza per la chiusura delle scuole superiori, in considerazione della probabile terza ondata, di procrastinare la didattica a distanza dal 7 gennaio a fine mese”, ha spiegato stamane Luca Zaia, presidente del Veneto.

“Le scuole secondarie di secondo grado in Friuli Venezia Giulia rimarranno chiuse fino al 31 gennaio adottando al cento per cento la didattica digitale integrata. Una scelta di responsabilità, che tiene conto dell’andamento dei dati epidemiologici e assunta mantenendo un senso di lealtà istituzionale nei confronti del Governo, dal momento che è facoltà delle Regioni intraprendere misure più ristrettive rispetto a quelle nazionali”, hanno detto dal canto loro il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e gli assessori Alessia Rosolen (Istruzione) e Graziano Pizzimenti (Infrastrutture) annunciando un’ordinanza a firma del governatore Massimiliano Fedriga che prevede il rinvio dell’apertura delle scuole superiori successivamente al 31 gennaio.

In Campania l’Unità di Crisi della regione si è riunita per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in relazione alla possibilità di un ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi e della relazione che confluirà in un’ordinanza entro la mattinata di domani, è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2020.

In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria, esattamente com’era prima della chiusura delle scuole per la pausa natalizia. A partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

Sam