Domenica 3 gennaio 2021 - 16:11

Papa: addolorato da chi ha fuggito lockdown per fare belle vacenze

Quella gente non ha pensato agli ammalati?

Città del Vaticano, 3 gen. (askanews) – “Ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza: in un Paese, non ricordo quale, per fuggire dal lockdown e fare le vacanze bene, sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei. Ma quella gente, che è gente buona, ma non ha pensato a coloro che rimanevano a casa, ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra, agli ammalati? Soltanto, fare le vacanze e fare il proprio piacere. Questo mi ha addolorato tanto”. Così Papa Francesco all’Angelus.