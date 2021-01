Sabato 2 gennaio 2021 - 13:05

Papa Francesco: in campo Maradona è stato un poeta

Così il pontefice intervistato dalla Gazzetta dello sport

Roma, 2 gen. (askanews) – “Ho incontrato Diego Armando Maradona in occasione di una partita per la Pace nel 2014: ricordo con piacere tutto quello che Diego ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo. In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli.

Era anche un uomo molto fragile”. Così Papa Francesco in una intervista alla Gazzetta dello Sport realizzata a dicembre e pubblicata oggi.

