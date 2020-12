Giovedì 31 dicembre 2020 - 20:23

Coronavirus, oltre 17mila dosi di vaccino somministrate in Italia

Nel Lazio il maggior numero di somministrazioni, tra le regioni molte differenze

Roma, 31 dic. (askanews) – “Report Vaccini Anti Covid-19”, titola la fascia in alto della dashboard, disseminata di primule stilizzate, che sul sito del ministero della salute da oggi segna il numero delle dosi di vaccino somministrate in Italia e il contatore stasera già segna 17.291. Va avanti, sembra, a un buon ritmo: mezz’ora prima ne segnava 17.062. E’ la prima dose del vaccino, per ora del vaccino Pfizer, dopo tre settimane ci sarà il richiamo per chi ha avuto la prima dose. Quindi il contatore segna le dosi somministrate non i vaccinati.

Il ministero della Salute ricorda che il 27 dicembre il giorno del simbolico Vaccine Day (più o meno) europeo sono state consegnate le prime 9.750 dosi di vaccino (Pfizer) interamente somministrate. Il 30 dicembre sono state consegnate 359.775 dosi di vaccino e il 31 dicembre 110.175 dosi. E “le somministrazioni delle 470.950 dosi di vaccino su tutto il territorio sono iniziate il 31 dicembre”.

E da oggi il pannello di controllo pubblicato sul sito del ministero segna le dosi somministrate, in totale, regione per regione, fascia di età e categoria.

Tra le regioni già si vedono differenze. Il più alto numero assoluto di somministrazioni del vaccino nel Lazio, che nella cartina è quindi la regione più blu (il colore scelto in diverse intensità): sono state somministrate 3.738 dosi, l’8,2% delle 45.805 dosi consegnate. Il maggior numero di dosi è stato consegnato in Lombardia, 80.595, ma le somministrazioni fatte sono per ora solo 1.997, il 2,5%. Il più alto valore percentuale di somministrazioni nella provincia autonoma di Bolzano, 971 su 5.995 dosi ad oggi consegnate che portano la percentuale al 16,2%. Segue il Lazio con 8,2%, poi l’Umbria all’8% (con 395 dosi su 4.960 consegnate).

Il Friuli Venezia Giulia è al 7,5%, la Liguria al 7%, poi si passa al Piemonte con il 4%, tutte le altre regioni intorno al 2-3 per cento, con Abruzzo, Sicilia e Molise sotto al 2% (1,7% tutte e tre) e all’1,6%, la regione che ha somministrato meno dosi di vaccino – la Sardegna (212 somministrazioni su 12.855 dosi consegnate”.

Hanno ricevuto la prima dose del vaccino 9.562 donne e 7.729 uomini. La divisione per fasce di età (tenendo conto che il vaccino è indicato dai 16 anni in su) segna 53 nella fascia 16-19 anni, nella fascia 20-29 quota 1.582 dosi, nella fascia 30-39 anni 3.031 dosi, nella fascia 40-49 anni le dosi sono 3.979, nella fascia 50-59 anni, che è la fascia con il maggior numero di dosi, sono 5.018, nella fascia 60-69 anni sono 2903, 70-79 anni sono 261, 80-89 anni sono 286, oltre 90 anni sono 178 le dosi.

Per quanto riguarda le categorie, la maggior parte delle dosi hanno riguardato gli operatori sanitari e socio sanitari 15.667, personale non sanitario 870, e 754 dosi per gli ospiti delle strutture residenziali.

Gtu