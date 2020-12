Mercoledì 30 dicembre 2020 - 15:16

Salute, al via il progetto SIMA “La Natura entra in Classe”

Purificare aria indoor, piantine donate per Natale a scuole Taranto

Roma, 30 dic. (askanews) – “La Natura entra in Classe”: questo il nome del nuovo progetto della Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che prende il via da Taranto e che prevede la donazione, a favore delle scuole dei quartieri cittadini più esposti a problematiche ambientali, di piantine da interno di alcune specie particolari, in grado di filtrare l’aria e purificare gli ambienti.

Nello specifico, grazie al contributo di Vivai Piante di Giovannetti Emanuele, SIMA ha donato per il Santo Natale ai bambini delle scuole materne di Taranto e alle primarie, secondarie e superiori dei quartieri Tamburi e Paolo VI delle piantine – in particolare di Spatifillo, Sanseveria e Dracena Marginata – dotate di vaso, funzionali alla purificazione dell’aria all’interno delle aule oltre che all’educazione ambientale e all’approccio con la natura degli studenti. Alla ripresa delle attività scolastiche i ragazzi delle scuole troveranno così nelle loro classi le piantine e potranno prendersene cura.

È scientificamente dimostrato che passare parte del proprio tempo a contatto con la natura apporti benefici a livello fisiologico e, quindi, di salute complessiva e di migliore qualità della vita: ne sono degli esempi, l’abbassamento del livello di cortisolo, la riduzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, l’aumento dell’attività simpatica complessiva e l’abbassamento del livello di glucosio nel sangue.

Quando poi la natura entra negli edifici vi sono ulteriori benefici generati dalle proprietà tipiche delle piante, come la fotosintesi clorofilliana che cattura anidride carbonica e produce ossigeno, ma non solo: alcune specie di piante più di altre, infatti, sono in grado di filtrare l’aria indoor da composti organici volatili (COV) come la formaldeide, il benzene o lo xilene, di trattenere sulle foglie polveri sottili aero disperse e di assorbire metalli pesanti tramite il substrato di crescita. La scienza consiglia una pianta, anche di piccole dimensioni, ogni 10 mq.

I primi studi sulla fitodepurazione indoor risalgono agli anni ’80 e sono stati condotti dalla NASA ma anche pubblicazioni più recenti confermano la capacità di alcune piante da interno di mitigare l’inquinamento dell’aria degli ambienti confinati, migliorando così salute e benessere di chi li occupa.

“Siamo umanamente legati a tutte quelle realtà in cui persistono sul territorio fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo che rendono meno sicura la vita e il lavoro di molti italiani – commenta Alessandro Miani, Presidente SIMA – ‘La Natura entra in Classe’ è solo l’ultima in ordine temporale delle iniziative che abbiamo avviato per una scuola sostenibile e in salute. Ed è dalla città che per troppi decenni è stata simbolo della violenza dell’uomo sull’ambiente che vogliamo partire, città che oggi, anche grazie all’impegno concreto profuso dal Governo, in sintonia con l’Amministrazione locale, sta divenendo simbolo di rinascita per la Puglia e per tutto il Paese”.

“Ogni azione che contribuisca a diffondere consapevolezza sull’importanza di ridurre l’incidenza degli agenti inquinanti – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -, è un’azione che troverà il sostegno della nostra amministrazione. Quando abbiamo immaginato il piano di transizione economica, ecologica ed energetica “Ecosistema Taranto”, abbiamo pensato anche a micro-azioni di questo tipo, capaci di incidere capillarmente sulla percezione e sugli atteggiamenti dei nostri cittadini. Soprattutto quest’anno, abbiamo lavorato affinché i nostri studenti potessero ripartire in strutture più accoglienti, spaziose, capaci di rispondere alle nuove esigenze dettate dall’emergenza sanitaria. Questa attenzione per il mondo della scuola si rafforza grazie alla collaborazione con la SIMA, a conferma di quanto sia prezioso per la pubblica amministrazione il contributo offerto dalle istituzioni private illuminate”.

“La cultura del verde e l’amore per le piante quando si è florovivaisti si coltiva ogni giorno, come anche il sensibilizzare le persone sui benefici che le piante possono portare. È nata così Regala Salute, la prima linea specializzata in piante antinquinamento indoor, perché le piante sono già pronte a risolvere molti dei nostri problemi, basta solo dargli un’opportunità”, conclude Emanuele Giovannetti, titolare dell’omonimo vivaio toscano, partner dell’iniziativa.