Martedì 29 dicembre 2020 - 22:40

Trovata morta in casa in Trentino Agitu Ideo Gudeta

La donna etiope scoperta con ferite sul corpo da un'amica

Roma, 29 dic. (askanews) – Agitu Ideo Gudeta, donna etiope rifugiata in Trentino, 42 anni, è stata trovata morta questa sera nella sua abitazione a Frassilongo in Val dei Mocheni.

La donna, nota a Trento per la sua attività di allevamento di capre in una azienda biologica, sarebbe stata trovata esanime e con ferite sul corpo da un’amica, che ha poi dato l’allarme.

Sul posto per i rilievi e le prime indagini sono presenti i carabinieri della compagnia di Borgo Val Sugana.

Agitu Ideo Gudeta era fuggita dall’Etiopia nel 2010 perché aveva ricevuto minacce da parte del governo contro il land grabbing, come spiegò in un’intervista a Internazionale, gli espropri forzati dei terreni agricoli. Negli anni passati in Trentino aveva denunciato un vicino per minacce con motivazioni razziali. L’uomo era poi stato arrestato.

Ska