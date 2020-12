Martedì 29 dicembre 2020 - 16:32

L’Ue ha acquistato altre 100milioni di dosi del vaccino Pfizer

Decisione della Commissione

Bruxelles, 29 dic. (askanews) – “Abbiamo deciso di acquisire 100 milioni di dosi aggiuntive del vaccino anti-Covid BioNTech-Pfizer, che è già in uso per vaccinare le persone in tutta l’Ue”. Lo ha riferito questo pomeriggio la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, sul suo account Twitter. “Avremo dunque – ha ricordato von der Leyen – 300 milioni di dosi di questo vaccino, che è stato valutato sicuro ed efficace” dall’Agenzia europea dei medicinali (Ema). La presidente della Commissione conclude che “altri vaccini seguiranno”.

